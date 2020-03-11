Коронавірус не вплинув на терміни поставок смартфонів і ціни, - Huawei Ukraine

В той час, як Apple попередила працівників магазинів Apple Store про недостачу смартфонів iPhone для заміни на випадок пошкодження, дочірня компанія китайської корпорації Huawei ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei Ukraine) заявила, що коронавірус не вплинула на терміни поставок смартфонів і ціноутворення.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Компанія Huawei в Україні не помітила якихось серйозних затримок в поставках товару через коронавірус", - сказали в компанії.

Huawei Ukraine зазначила, що вплив коронавіруса мінімізовано розвиненою системою бізнес-планування та логістики.

Також наголошується, що поточна ситуація не вплинула на ціноутворення.

Раніше повідомлялося, що найбільша в світі телекомунікаційна компанія AT&T передбачає дефіцит смартфонів в США.

У свою чергу консалтингове агентство Canalys очікує, що світові продажі смартфонів в 2020 році знизяться на 4,3%, а європейські - на 7,4%.

При цьому, за даними агентства, до поширення коронавіруса прогнозувалося зростання продажів на рівні 3,6%.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї запустили застосунок, який попереджає про заражених коронавірусом, які які перебувають поруч.

11 березня в Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.