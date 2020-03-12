Розіграш двох клубних футбольних турнірів під егідою УЄФА може бути припинений через коронавірус

Коронавірус може завдати чергового удару по європейському футболу. Як повідомляли Українські Новини через поширення хвороби ціла низка футбольних матчів буде проведено без присутності глядачів на трибунах: в тому числі ігри за участю Національної збірної України. Поєдинок Польща - Україна відбудеться 31-го березня, в Хожуві. "Синьо-жовті" на Стад де Франс (27-го березня) також зіграють без глядачів проти збірної Франції.

Тепер з'явилася інформація про те, що можуть бути призупинені 2 найпопулярніших клубних турніри, що проводяться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій: Ліга Чемпіонів УЄФА і Ліга Європи УЄФА. Про це повідомляє портал thesun.co.uk.

Зокрема, зазначається, що більшість матчів 1/8 фіналу цих турнірів і без того будуть проходить «за зачиненими для фанатів дверима». За інформацією репортерів, в керівництві європейського футболу не виключають, що всі клубні турніри цих єврокубків можуть бути призупинені на стадії чвертьфіналів.

Як інформіровали Українські Новини, Українська прем'єр-ліга просить Міністерство охорони здоров'я дати рекомендації щодо проведення майбутніх футбольних матчів через коронавірус, жертвами якого стали понад 4,2 тис осіб по всьому світу.

У той же час, за інформацією агентстсва, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як головний орган управління континентальним футболом офіційно заявив про те, що не планує, на даний момент, переносити проведення цьогорічного європейського футбольного чемпіонату через спалах коронавірусу.