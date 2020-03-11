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11 березня 2020, середа, 17:04 7
Світ 2020-03-11T17:13:43+02:00
Українські Новини
Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів у зв'язку з епідемією коронавірусу

Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів у зв'язку з епідемією коронавірусу

Елизавета Кесельман
Lufthansa, авіакомпанія, відміна рейсів, Коронавірус
lufthansa. Фото: lufthansagroup
lufthansa. Фото: lufthansagroup

Через коронавірусну пневмонію, якої, за даними на 11 березня захворіли понад 100 тисяч людей по всьому світу, авіалінії почали масово скасовувати рейси. Так, свої рейси в Італію до літа скасувала компанія SkyUp. У той же час, група авіакомпаній Lufthansa з 29 березня по 24 квітня скасує 23 тисячі рейсів через спалах коронавірусу. Про це зазначається в повідомленні прес-служби компанії.

"Відміна рейсів буде здійснюватися послідовно у системах бронювання, і пасажири будуть проінформовані про зміни і варіантах перебронювання з сьогоднішнього дня", - заявили в авіакомпанії.

В авіакомпанії також розповіли, що подальші скасування очікуються в найближчі тижні. Відзначається, що коригування розкладу польотів на період після 25 квітня буде проведено пізніше.

"Коригування кількості рейсів в основному стосується Європи, Азії і Близького Сходу. При скасуванні бронювання будуть вжиті заходи, щоб всі пункти призначення на всіх континентах могли бути досягнуті авіакомпанією Lufthansa Group через центри Франкфурта, Мюнхена, Цюріха, Вени і Брюселю", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам Lufthansa, які планують поїздку найближчим часом, рекомендують перевірити поточний статус відповідного рейсу перед вильотом.

В групу компаній входять Lufthansa пасажирські авіакомпанії blue wings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено карантин до 3 квітня.

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