Зеленський призначив сумським губернатором Грищенка

Після того, як Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) став військовий прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону операції об'єднаних сил (ООС) Роман Грищенко.

Про це йдеться в указі №74 від 11 березня, передають Українські Новини.

Указом №73 Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.

На виїзному засіданні 28 жовтня 2019 року у Маріуполі (Донецька область) Кабінет Міністрів схвалив призначення Інни Пащенко сумським губернатором, про що публічно повідомила прес-служба уряду на офіційному сайті.

У той же час прес-секретар колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука Діана Давітян підтвердила ЗМІ, що 29 січня 2020 року Кабмін схвалив на цю посаду кандидатуру Грищенка.

Разом з тим Українським Новинам Давітян повідомила, що 12 лютого 2020 уряд схвалив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської ОДА, звільнивши його з посади першого заступника міністра розвитку громад і територій.

При цьому 6 березня для проходження спецперевірки перед призначенням декларацію в якості кандидата на посаду сумського губернатора подав Анатолій Ченцов.

10 березня місцеві ЗМІ повідомили про те, що 11 березня в Сумській ОДА відбудеться представлення новопризначеного голови, ім'ям якого вони не мають.

Протягом двох днів ні міністр Кабміну, ні секретаріат, які готують кадрові питання на засідання уряду, ні прес-служба Кабміну не змогли відповісти на питання агентства про те, чия кандидатура на посаду сумського губернатора була погоджена і передана Зеленському для підписання указу.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня 2019 року Зеленський звільнив виконуючого обов'язки голови Сумської ОДА Вадима Акперова і призначив замість нього Купрейчик.

Також Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації бізнесмена Максима Козицького.

Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і зазначив нового прокурора.