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  • У США військових посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії
11 березня 2020, середа, 15:36 27
Америка 2020-03-11T17:30:03+02:00
Українські Новини
У США військових посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії

У США військових посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії

Елизавета Кесельман
США, Нью-Йорк, Коронавірус, Коронавірус в США
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як у зв'язку з епідемією коронавірусу, в Україні всі області з 12 березня закриваються на карантин, а кількість хворих по всьому світу перевалила за 100 тисяч, в США на північ від Нью-Йорка створюють особливу зону зараження коронавірусною інфекцією, площа якої становить 1,6 км. Про це передає ВВС з посиланням на губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Наголошується, що спалах епідемії зафіксовано у місті Нью-Рошелл (передмістя Нью-Йорку), де офіційно зафіксовано 173 випадки, у зв'язку з чим, влада ухвалила рішення огородити територію, створивши зону зараження.

Крім того, повідомляється, що на допомогу місцевим жителям відправляють військовослужбовців Національної гвардії США.

"Військові будуть виконувати військові функції: прибирати школи і доставляти їжу пацієнтам, які знаходяться на карантині. Це не зона відчуження або карантину, в'їзд нікому не заборонено", - розповів губернатор штату Нью-Йорка Ендрю Куомо.

Губернатор пообіцяв, що обмеження на в'їзд до міста встановлювати не будуть, але місця масового скупчення людей, зокрема школи, громадські місця та великі підприємства будуть закриті на карантин на два тижні. Також буде закритий будинок, який знаходиться поза зоною зараження, оскільки "літні люди особливо погано переносять коронавірусну інфекцію.

"Це дуже серйозна міра, але це найбільший спалах в країні, і це в буквальному сенсі питання життя і смерті", - сказав Куомо.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп сумнівається в правдивості статистики коронавірусу, і не бачить сенсу звертатися до лікаря.

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