У США військових посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії

Наголошується, що спалах епідемії зафіксовано у місті Нью-Рошелл (передмістя Нью-Йорку), де офіційно зафіксовано 173 випадки, у зв'язку з чим, влада ухвалила рішення огородити територію, створивши зону зараження.

Крім того, повідомляється, що на допомогу місцевим жителям відправляють військовослужбовців Національної гвардії США.

"Військові будуть виконувати військові функції: прибирати школи і доставляти їжу пацієнтам, які знаходяться на карантині. Це не зона відчуження або карантину, в'їзд нікому не заборонено", - розповів губернатор штату Нью-Йорка Ендрю Куомо.

Губернатор пообіцяв, що обмеження на в'їзд до міста встановлювати не будуть, але місця масового скупчення людей, зокрема школи, громадські місця та великі підприємства будуть закриті на карантин на два тижні. Також буде закритий будинок, який знаходиться поза зоною зараження, оскільки "літні люди особливо погано переносять коронавірусну інфекцію.

"Це дуже серйозна міра, але це найбільший спалах в країні, і це в буквальному сенсі питання життя і смерті", - сказав Куомо.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп сумнівається в правдивості статистики коронавірусу, і не бачить сенсу звертатися до лікаря.