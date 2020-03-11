Школяри та студенти в Києві навчатимуться дистанційно

Київська міська державна адміністрація (КМДА) доручила департаменту освіти і науки адміністрації організувати дистанційне навчання школярів і студентів у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це йдеться в протоколі рішення КМДА, передають Українські Новини. "Організувати навчання з використанням можливостей дистанційної освіти, інтернет-ресурсів і так далі", - сказано в ньому. У гуртожитках будуть облаштовані окремі приміщення для ізоляції людей з ознаками грипу та ГРВІ. Забороняється проводити масові заходи в гуртожитках і допускати до університетів осіб з підозрою на захворювання. Також на прес-конференції перший заступник голови КМДА Микола Паворозник зазначив, що проводилися переговори з телеканалами з метою організації телеуроков для учнів. Також вирішено перенести пробне зовнішнє незалежне оцінювання до закінчення обмежувальних заходів. Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів. Також стало відомо, які заклади обмежать роботу через карантин.