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11 березня 2020, середа, 14:58 13
Суспільство 2020-03-11T15:45:02+02:00
Українські Новини
Школяри та студенти в Києві навчатимуться дистанційно

Школяри та студенти в Києві навчатимуться дистанційно

Анна Рудык
Карантин в школах Києва, Коронавірус, Карантин в Україні, карантин в Києві
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) доручила департаменту освіти і науки адміністрації організувати дистанційне навчання школярів і студентів у зв'язку з карантином через коронавірус.

Про це йдеться в протоколі рішення КМДА, передають Українські Новини.

"Організувати навчання з використанням можливостей дистанційної освіти, інтернет-ресурсів і так далі", - сказано в ньому.

У гуртожитках будуть облаштовані окремі приміщення для ізоляції людей з ознаками грипу та ГРВІ.

Забороняється проводити масові заходи в гуртожитках і допускати до університетів осіб з підозрою на захворювання.

Також на прес-конференції перший заступник голови КМДА Микола Паворозник зазначив, що проводилися переговори з телеканалами з метою організації телеуроков для учнів.

Також вирішено перенести пробне зовнішнє незалежне оцінювання до закінчення обмежувальних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

Також стало відомо, які заклади обмежать роботу через карантин.

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