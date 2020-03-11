В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік

В той час, як в Україні вводять карантин через коронавірус, 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу в Верхньодніпровську Дніпропетровської області.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що у нього була блискавична форма грипу А.

Чоловік не був вакцинований від грипу.

Всього за минулий тиждень з симптомами грипу та ГРВІ в лікарні звернулися близько 16 тис. мешканців області.

"Зараз в регіоні циркулюють переважно віруси грипу типу А/H1N1. За останній тиждень маємо летальний випадок - вже третій за епідсезон. Як і попереднього разу, в Верхньодніпровську", - повідомило відомство.

На даний момент в області найвищий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Тернівці, Покриві, Магдалинівському та Широківському районах.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

Також вчора жінка померла від грипу в Рівному. Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого.