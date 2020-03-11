В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік

В той час, як в Україні вводять карантин через коронавірус, 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу в Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Повідомляється, що у нього була блискавична форма грипу А. Чоловік не був вакцинований від грипу. Всього за минулий тиждень з симптомами грипу та ГРВІ в лікарні звернулися близько 16 тис. мешканців області. "Зараз в регіоні циркулюють переважно віруси грипу типу А\/H1N1. За останній тиждень маємо летальний випадок - вже третій за епідсезон. Як і попереднього разу, в Верхньодніпровську", - повідомило відомство. На даний момент в області найвищий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Тернівці, Покриві, Магдалинівському та Широківському районах. Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів. Також вчора жінка померла від грипу в Рівному. Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого.