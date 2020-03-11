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11 березня 2020, середа, 14:44 16
Суспільство 2020-03-11T15:45:02+02:00
Українські Новини
В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік

В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік

Анна Рудык
Грип, смерть від грипу, захворюваність на грип, Ускладнення грипу
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

В той час, як в Україні вводять карантин через коронавірус, 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу в Верхньодніпровську Дніпропетровської області.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що у нього була блискавична форма грипу А.

Чоловік не був вакцинований від грипу.

Всього за минулий тиждень з симптомами грипу та ГРВІ в лікарні звернулися близько 16 тис. мешканців області.

"Зараз в регіоні циркулюють переважно віруси грипу типу А/H1N1. За останній тиждень маємо летальний випадок - вже третій за епідсезон. Як і попереднього разу, в Верхньодніпровську", - повідомило відомство.

На даний момент в області найвищий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Тернівці, Покриві, Магдалинівському та Широківському районах.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

Також вчора жінка померла від грипу в Рівному. Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого.

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