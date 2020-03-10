Женщина умерла от гриппа в Ровно

51-летняя женщина умерла от гриппа 8 марта в Ровно.

Об этом Українським Новинам 10 марта сообщил Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Женщина пребывала на лечении в Ровенской городской больнице со 2 марта, заболела 27 февраля.

Она был жительницей Костопольского района.

Анализы подтвердили наличие у женщины вируса гриппа А.

Данный случай смерти от гриппа является пятым в области в 2020 году.

В некоторых районах области по состоянию на 10 марта эпидпорог превышен на 20-40%.

Как сообщали Українські Новини, мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.