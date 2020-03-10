Женщина умерла от гриппа в Ровно

51-летняя женщина умерла от гриппа 8 марта в Ровно. Об этом Українським Новинам 10 марта сообщил Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения. Женщина пребывала на лечении в Ровенской городской больнице со 2 марта, заболела 27 февраля. Она был жительницей Костопольского района. Анализы подтвердили наличие у женщины вируса гриппа А. Данный случай смерти от гриппа является пятым в области в 2020 году. В некоторых районах области по состоянию на 10 марта эпидпорог превышен на 20-40%. Как сообщали Українські Новини, мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.