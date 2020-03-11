Влада Києва просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь

Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 на час карантину з 12 по 31 березня.

Про це йдеться в опублікованому на сайті КМДА Протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.



Згідно з протоколом, влада столиці просить голів релігійних установ Києва припинити проведення масових богослужінь для попередження поширення нової коронавірусної інфекції (Covid-19) на території міста та встановлення вхідного санітарного контролю.



Крім цього, Київ просить керівників театрів, кінотеатрів і музеїв припинити культурно-масові заходи до 31 березня.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.



Крім того, які заходи можуть заборонити через карантин в Україні.