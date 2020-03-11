підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 березня 2020, середа, 14:45 16
Суспільство 2020-03-11T14:46:47+02:00
Українські Новини
Влада Києва просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь

Влада Києва просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Богослужіння, Карантин у Києві
Церква. Фото: pexels
Церква. Фото: pexels

Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 на час карантину з 12 по 31 березня.

Про це йдеться в опублікованому на сайті КМДА Протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Згідно з протоколом, влада столиці просить голів релігійних установ Києва припинити проведення масових богослужінь для попередження поширення нової коронавірусної інфекції (Covid-19) на території міста та встановлення вхідного санітарного контролю.

Крім цього, Київ просить керівників театрів, кінотеатрів і музеїв припинити культурно-масові заходи до 31 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Крім того, які заходи можуть заборонити через карантин в Україні.

Більше новин про: Карантин Київ Богослужіння Карантин у Києві

Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус
У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус
Новини
SkyUp переносить рейси до Італії на літо через коронавірус 15:36
НСТУ вимагає пояснювальну від журналістки, яка поскаржилася на скорочення регіонального мовлення депутатам облради 15:29
Необхідно відновлювати сировинну базу та нарощувати виробництво коксу, - Грищенко 15:17
Школяри та студенти в Києві навчатимуться дистанційно 14:58
Бойко хоче, щоб влада негайно написала антикризовий план через падіння економіки 14:49
більше новин
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
"Укрлендфармінг" вимагає вибачень від директора НАБУ Ситника перед 27 тисячами працівників компанії за брехню 10:19
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
більше новин
Безкарно стріляти по ВСУ не вийде. Військові будуть відповідати, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok