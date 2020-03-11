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  • В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус
11 березня 2020, середа, 13:09 9
Спорт 2020-03-11T13:23:35+02:00
Українські Новини
В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус

В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус

Кира Молчанова
Олімпійські Ігри, Міжнародний олімпійський комітет, Коронавірус, Коронавірус в світі
Логотип. Олімпіада. Фото: Instagram/daren_newman
Логотип. Олімпіада. Фото: Instagram/daren_newman

Проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо можуть перенести на рік з-за поширення Covid-19, яким у світі вже заразилися 119 тис. осіб.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на члена Олімпійського комітету Японії Харуюки Такахаші.

"Я не думаю, що Ігри будуть скасовані, це буде перенесенням термінів. У Міжнародного олімпійського комітету виникнуть проблеми, якщо вони будуть скасовані. Тільки права американського ТБ дають МОК величезну суму", — йдеться в повідомленні ресурсу.

В МОК поки не делі коментаря з приводу перенесення Олімпіади.

Як повідомляли Українські Новини, що розглядається варіант, при якому Олімпіада буде показана тільки по телебаченню. Таке рішення дозволить задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти і розглядається в якості альтернативи скасування заходу або переносу.

Раніше член МОК Дік Паунд заявив про те, що організаторам олімпіади в Токіо дали 3 місяці, аби визначитися з безпекою Ігор.

Якщо Олімпіада все ж відбудеться, олімпійська чемпіонка зі стрільби з Греції Анна Коракаки стане першою жінкою в історії, яка почне естафету Олімпійського вогню.

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