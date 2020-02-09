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09 февраля 2020, воскресенье, 17:55 248
Мир 2020-02-09T17:56:10+02:00
Українські Новини
Впервые в истории женщина начнет эстафету Олимпийского огня

Впервые в истории женщина начнет эстафету Олимпийского огня

Таня Войтюк
Олимпийский огонь, Олимпиада, Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Греция
Олимпийские игры. Фото:podrobnosti.ua
Олимпийские игры. Фото:podrobnosti.ua

Помимо того, что в Париже представили логотип Олимпиады 2024 года, олимпийская чемпионка по стрельбе из Греции Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету Олимпийского огня.

Об этом сообщает Kyodo News.

Эстафета начнется 12 марта в греческом городе Олимпия. Анна Коракаки написала, что для нее большая честь начинать эстафету.

Анна КоракакиАнна Коракаки

Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последней получит огонь в Греции спортсменка Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Затем олимпийский огонь на самолете доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. 24 июля олимпийский огонь должны доставить к стадиону в Токио.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Южная Корея предложила КНДР совместно провести зимнюю Олимпиаду 2018 года.

Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.

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