Впервые в истории женщина начнет эстафету Олимпийского огня

Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последней получит огонь в Греции спортсменка Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Затем олимпийский огонь на самолете доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. 24 июля олимпийский огонь должны доставить к стадиону в Токио.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Южная Корея предложила КНДР совместно провести зимнюю Олимпиаду 2018 года.

Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.