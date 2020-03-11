В Україні можуть обмежити роботу прикордонних пропускних пунктів через коронавірус

Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширення коронавірусу, на який захворіли 119 тис. осіб у всьому світі.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.



За його словами, з початку проведення температурного скринінгу з 24 лютого пройшли процедуру 1,6 млн осіб, при цьому відсоток людей з підвищеною температурою був низький.



"Ми будемо розглядати, чи будемо ми продовжувати температурний скринінг скрізь або, з урахуванням ситуації, будемо приймати рішення про пропуск виключно через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Тобто, можемо зменшити кількість пунктів в'їзду, через які будуть приїжджати на територію України. Це світова практика, так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах. Коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду", - сказав Ляшко.



Також заступник міністра зазначив, що протягом доби 10 березня з'явилася підозра на коронавірусну інфекцію у 5 осіб. Зразки 2 з них вже надійшли для аналізу, надходження інших 3 зразків очікується протягом 11 березня.



Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) обмежить проведення масових заходів освітнього процесу для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 по 31 березня.



3 березня в Україні зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції у жителя Чернівців.