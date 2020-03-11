Безкарно стріляти по ВСУ не вийде. Військові будуть відповідати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, де вчора під час обстрілу загинуло 3 українських військових, заявив, що той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється.

Про це він повідомив на брифінгу в ході представлення новопризначеного міністра оброни Андрія Тарана, передають Українські Новини.

"Ми робимо все для мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання світу послабить нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати відповідь на дії агресора. Хто думає, що можна безкарно стріляти по українським солдатам - фатально помиляється. Це доводить статистика втрат противника в березні", - сказав Зеленський.

10 березня бойовики 17 раз обстріляли позиції підрозділів ООС, внаслідок чого 3 українських військовослужбовців загинули, 7 отримали поранення, а 2 - бойові травми.

Як повідомляли Українські Новини, Росія планує перевезти на Донбас чоловіка, у якого виявили симптомамы коронавіруса. Також раніше бойовики підбили ракетою вантажівка ВСУ.