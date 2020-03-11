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  • Українські прикордонники знайшли більше 10 тисяч контрабандних медичних масок на кордоні з Польщею
11 березня 2020, середа, 12:13 15
Події 2020-03-11T13:30:03+02:00
Українські Новини
Українські прикордонники знайшли більше 10 тисяч контрабандних медичних масок на кордоні з Польщею

Українські прикордонники знайшли більше 10 тисяч контрабандних медичних масок на кордоні з Польщею

Кира Молчанова
Контрабанда, Волинь, Перевірки на кордоні, Захисні маски
Контрабанда масок. Фото: прес-служба Державної прикордонної служби України
Контрабанда масок. Фото: прес-служба Державної прикордонної служби України

В Ніч на 11 березня на кордоні з Польщею прикордонники виявили у подвійному днищі багажника іномарки 10 653 одноразових медичних масок, дефіцит яких є зараз в Україні.

Про це розповіли у прес-службі Державної прикордонної служби України Facebook.

У повідомленні говориться, що загальна сума конфіскату складає майже 356 000 гривень.

 Під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Устилуг" правоохоронці вивели автомобіль "Фольксваген", який вирішили перевірити додатково. У подвійному дні автомобіля виявили нелегальна партія медичних масок.

Котрабанда медичних масок. Фото: прес-служба Державної прикордонної служби УкраїниКотрабанда медичних масок. Фото: прес-служба Державної прикордонної служби України

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір ввести заборону на експорт медичних масок. Планується ввести заборону на ряд товарів, які використовуються у боротьбі з коронавірусом та його профілактиці, в тому числі на медичні маски і рукавички.

У той же час, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками. А приватні мережі аптечних закладів держава не забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

До РФ ввели заборону на вивезення з країни масок, респіраторів, противірусних засобів.

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