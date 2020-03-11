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11 березня 2020, середа, 10:50 13
Вибори 2020-03-11T13:15:03+02:00
Українські Новини
Кличко заявив, що не піде на місцеві вибори зі "Слугою народу"

Кличко заявив, що не піде на місцеві вибори зі "Слугою народу"

Кира Молчанова
КГГА, Глава КГГА, Віталій Кличко, Мер Києва
Кличко
Кличко

Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, який нещодавно заявив про плани побудувати в столиці ще один міст, не збирається йти на вибори разом з партією "Слуга народу" і переконаний, що передвиборча гонка буде брудною.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню BBC-Україна, передають Українські Новини.

"В цьому році будуть місцеві вибори, не секрет, що контроль над столицею дуже важливий для опонентів. Адже ще Наполеон колись говорив: "Хто контролює Париж, контролює Францію". Тому я переконаний, що буде брудна боротьба, будуть поширювати брехню", — заявив він.

Кличко зазначив, що не має наміру йти на вибори разом з партією "Слуга народу", як і вступати до неї, а також підкреслив, що партія "Удар" має намір іти самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА вимірювати температуру вихованцям дитячих садків та учнів шкіл щоранку з-за загрози коронавирусной інфекції.

Пізніше Кличко розповів, що Київ отримав 1,2 тисячі експрес-тестів для виявлення коронавіруса Covid-1.

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