Кличко заявив, що не піде на місцеві вибори зі "Слугою народу"

Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, який нещодавно заявив про плани побудувати в столиці ще один міст, не збирається йти на вибори разом з партією "Слуга народу" і переконаний, що передвиборча гонка буде брудною.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню BBC-Україна, передають Українські Новини.

"В цьому році будуть місцеві вибори, не секрет, що контроль над столицею дуже важливий для опонентів. Адже ще Наполеон колись говорив: "Хто контролює Париж, контролює Францію". Тому я переконаний, що буде брудна боротьба, будуть поширювати брехню", — заявив він.

Кличко зазначив, що не має наміру йти на вибори разом з партією "Слуга народу", як і вступати до неї, а також підкреслив, що партія "Удар" має намір іти самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА вимірювати температуру вихованцям дитячих садків та учнів шкіл щоранку з-за загрози коронавирусной інфекції.

Пізніше Кличко розповів, що Київ отримав 1,2 тисячі експрес-тестів для виявлення коронавіруса Covid-1.