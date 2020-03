Три великих економічних форуми в Україні перенесли через коронавірус

Організатори трьох великих економічних форумів в Україні перенесли їх на осінь через швидке поширення коронавірусу.

Про це йдеться у відповідних повідомленнях організаторів форумів, передають Українські Новини.

Зокрема, президент холдингу Internet Invest Group, інтернет-компаній Imena.ua і Mirohost Олександр Ольшанський повідомив про перенесення на осінь iForum.

"Усвідомлюючи відповідальність за безпеку учасників, ми переносимо iForum на осінь. Епідемія коронавірусу - не жарт. Я вважаю, що пік в Україні припаде на кінець квітня - травень. Думаю, за літо все уляжеться, і ми зможемо провести восени форум", - написав він.

iForum повинен був пройти 20 травня 2020 року.

Крім того, міжнародний економічний форум Dnipro Economic Forum також переноситься в зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Команда Dnipro Economic Forum прийняла рішення перенести дату проведення DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro у зв'язку з ситуацією, що склалася в світі з розповсюдженням коронавірусу і великою кількістю зареєстрованих іноземних учасників", - йдеться в повідомленні організаторів.

Нові дати форуму анонсують найближчим часом.

Разом з тим иннвесткомпания Dragon Capital вирішила перенести 16-ї Annual Ukraine Investor Conference з 19-20 березня на осінь.

