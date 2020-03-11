Загострення на Донбасі. Троє військових загинули, ще дев'ять поранені і травмовані

Бойовики 17 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 10 березня, 7 українських військовослужбовців отримали поранення, 3 - загинули, 2 отримали бойову травму. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини."10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню", - написано в ньому.Противник обстріляв українські позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Крім цього, відзначена робота снайперської пари.Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Василівка, Павлопіль, Широкине, Оріхове, Хутор Вільний, Новоолександрівка, Луганське, Миронівський, Новолуганське, Залізне, Новгородське.Згідно з повідомленням пресцентру, 10 березня бойовики також обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил біля Пісків.Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети у вантажівку 1 український військовий загинув на місці, згодом ще 1 помер від отриманих поранень, 7 військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 1 військового госпіталізували з бойовим травмуванням.Також в результаті обстрілів 1 військовий ООС загинув та 1 особа отримала бойове травмування.З початку поточної доби бойовики не відкривали вогонь, втрат немає.Як повідомляли Українські Новини, Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу. Раніше бойовики підбили ракетою вантажівку ВСУ.