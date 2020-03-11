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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 березня 2020, середа, 10:46 18
Силові структури 2020-03-11T11:30:02+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі. Троє військових загинули, ще дев'ять поранені і травмовані

Загострення на Донбасі. Троє військових загинули, ще дев'ять поранені і травмовані

Валерия Драгомирова
Донбас, ООС, Втрати в зоні ООС
Донбас. Фото: Міноборони України
Донбас. Фото: Міноборони України

Бойовики 17 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 10 березня, 7 українських військовослужбовців отримали поранення, 3 - загинули, 2 отримали бойову травму.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню", - написано в ньому.

Противник обстріляв українські позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Крім цього, відзначена робота снайперської пари.

Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Василівка, Павлопіль, Широкине, Оріхове, Хутор Вільний, Новоолександрівка, Луганське, Миронівський, Новолуганське, Залізне, Новгородське.

Згідно з повідомленням пресцентру, 10 березня бойовики також обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил біля Пісків.

Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети у вантажівку 1 український військовий загинув на місці, згодом ще 1 помер від отриманих поранень, 7 військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 1 військового госпіталізували з бойовим травмуванням.

Також в результаті обстрілів 1 військовий ООС загинув та 1 особа отримала бойове травмування.

З початку поточної доби бойовики не відкривали вогонь, втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу.

Раніше бойовики підбили ракетою вантажівку ВСУ.

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