Уманський і Шмигаль попрямують до США для переговорів з МВФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що найближчим часом міністр фінансів Ігор Уманський, призначений на засіданні Ради в середу, 4 березня міністром фінансів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль попрямують до США для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем вони планують вирушити на зустріч в США.

Зеленський зазначив, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливо для України не тільки з точки зору отримання чергового траншу, але і для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

"Ми вже виконали більше, ніж попередній уряд, і вони (представники МВФ) це підтверджують. У нас залишилася земля і банківський закон. Я взяв на себе зобов'язання прийняти закон про землю і закінчити з банківським закону - ми це зробимо", - підкреслив Глава держави.

Президент зазначив, що зараз йде робота над підготовкою законопроекту про функціонування банківської системи, який унеможливить повернення банків їх колишнім власникам.

"Не тільки Офіс Президента, не тільки Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів - вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту", - сказав він.

Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту Зеленський назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

Він зазначив, що стурбований цим.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) перенесли щорічне весняне засідання через поширення коронавіруса Covid-19.

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.