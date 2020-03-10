Судові слухання у авіакатастрофі МН17 відклали на 2 тижні

В Нідерландах відклали проведення судових слухань у справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня. Про це повідомляє RTLNieuws.

Повідомляється, що засідання були відкладені для ознайомлення судом з запитами сторони захисту, прокуратури і адвокатів найближчих родичів жертв катастрофи. У понеділок, 23 березня, продовжиться засідання, на якому очікується рішення суду щодо запитів.

Заступник директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова повідомила, що представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів. Делегація України складається з представників Офісу генпрокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова і безпосередньо Оксани Золотарьової.

Як повідомляли Українські Новини, фігурант у справі збиття MH17 керував штурмом української військової частини в Криму.

Також жоден з обвинувачених не з'явився на суд у справі про збитий "Боїнгу" рейсу MH17.