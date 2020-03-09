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09 марта 2020, понедельник, 10:20 108
Внешняя политика 2020-03-09T10:20:37+02:00
Українські Новини
Сегодня состоится суд по делу МН17: в МИД назвали состав делегации от Украины

Сегодня состоится суд по делу МН17: в МИД назвали состав делегации от Украины

Анна Рудык
МИД, Malaysia Airlines, МН17, Крушение МН17
Крушение рейса МН17 под Донецком
Крушение рейса МН17 под Донецком

В судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов. Об этом заявила заместитель директора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева в комментарии изданию Громадське.

Так, Золотарева сообщила, что МИД Украины в расследовании катастрофы лайнера занималось координацией общей работы, СБУ и представители Генпрокуратуры - опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер.

Делегация Украины, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры - заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

"Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные - будут оказывать ей максимальную моральную поддержку … По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины - Харченко - мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украине. Если бы он был на территории, подконтрольной Украине, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде", - сообщила Золотарева.

Также Золотарева рассказала, почему дело расследуется медленнее, чем должно.

"Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование", - отметила она.

Отметим, что 9 марта начнется рассмотрение данного дела в суде в Гааге.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность.

Также росСМИ сообщали, что в Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения.

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