ЗСУ на Донбасі зазнали серйозних втрат. Бойовики били з ракетного комплексу і гранатометів

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 10 березня, 2 українських військовослужбовців загинули, 7 отримали поранення, 2 військових травмовано.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

5 обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Пісків, Новоселівки Другої та Авдіївки.

Також 4 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" біля Орехово, Новоолександрівки і Хутора Вільний.

На всі обстріл підрозділу Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

У вівторок бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

За уточненими даними, внаслідок попадання протитанкової керованої ракети 1 український військовий загинув на місці, ще 1 військовослужбовець помер від зазнали поранень.

7 військових зазнали поранення різного ступеня тяжкості, ще 1 військовослужбовець госпіталізований з бойовим травмуванням.

Крім цього, в результаті обстрілу противником українських позицій ще 1 військовослужбовець зазнав бойове травмування.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль.

Бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 9 березня, 1 військовий поранений.

За добу 8 березня загинув один український військовий, ще шестеро були поранені.