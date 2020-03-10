На Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль, ранен один украинский военный

Вчера, 9 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север".

"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Так, с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имеет маркировочные эмблемы Красного креста", - отметили в штабе.

Вчера, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое ранение.

Как сообщали Українські Новини, 8 марта в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки погиб один украинский военный, еще шестеро были ранены.

Также в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.