На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще шестеро - ранены

Вчера, 8 марта, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки погиб один украинский военный, еще шестеро были ранены. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций.

"Вчера, 08 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 5 марта боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен и 2 травмированы.

Тем временем, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.