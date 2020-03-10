На Донбассе боевики обстреляли военный грузовой автомобиль, ВСУ понесли потери, - штаб

Боевики обстреляли военный грузовой автомобиль в зоне операции Объединенных сил (ООС) во вторник, есть потери среди украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики обстреляли автомобиль из противотанкового ракетного комплекса.

Согласно сообщению, вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

Также отмечается, что боевики вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного "минскими договоренностями" вооружения, в частности минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в донецком направлении.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

На данный момент бой закончился.

Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

Ситуация контролируется.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, вчера на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль, ранен один украинский военный.

А 8 марта в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки погиб один украинский военный, еще шестеро были ранены.