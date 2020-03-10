Жінки залишилися задоволені, - група "Степ" про скандальний виступ в Херсонській ОДА

Гурт "Степ", який розкритикував херсонського губернатора за звільнення працівників ОДА через їх виступи, заявила, що жінки залишилися задоволені.

Про це учасник групи "Степ" Андрій Череднюк сказав Українським Новинам.

"Ми виступили на запрошення обласного управління культури... Жінки залишилися задоволені", - сказав він.

За його словами, виступ був присвячений 8 березня і відбувся 6 березня, у п'ятницю.

Він повідомив, що гурт виступав безкоштовно.

Також Череднюк зазначив, що дуже здивований ситуацією, яка розгорнулася навколо виступу гурту.

"Ми здивовані цією ситуацією. Це виглядає як політичне замовлення", - зазначив Череднюк.

Він наголосив, що костюми дівчат, які виступали разом з групою, розраховані на сцену, проте в будівлі обладміністрації такої не було, тому вони змушені були виступити по суті в проході.

Як повідомляли Українські Новини, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв звільнив керівника апарату обладміністрації Володимира Клюцевского через виступ музичного гурту "Степ" у відвертих нарядах на святкуванні 8 березня.

Раніше в соціальних мережах було поширено відеозапис виступу, де гурт "Степ" співає, а жінки танцюють у відвертих нарядах на святкуванні 8 березня у приміщенні Херсонської облради.