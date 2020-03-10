Софія Федина незадоволена рішенням суду і має намір оскаржити заборону покидати Київ

Депутат Верховної Ради Софія Федина ("Євросолідарність") має намір оскаржити обмежувальні заходи, зокрема заборону залишати Київ і Київську область без дозволу слідчого, прокурора і суду.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Будемо оскаржувати все, що стосується виконання моїх повноважень", — сказала вона.

Федина вважає рішення суду, який обрав їй особисте зобов'язання, ганебним, а справу проти неї сфабрикованою і такою,що порушує права людини.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура просила Печерський районний суд Києва обрати депутату Верховної Ради Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і здати паспорт для виїзду за кордон.

Пізніше стало відомо, що Печерський районний суд обрав депутату Верховної Ради Софії Федині особисте зобов'язання без заборони виїжджати за кордон.

Раніше Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваної у можливій погрозі на адресу Президента Володимира Зеленського. Звіробій і Федина здійснювали онлайн-трансляцію в YouTube та соціальну мережу Facebook, під час якої вони висловлювали погрози вбивством на адресу Зеленського.