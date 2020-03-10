підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 17:47 12
Судова влада 2020-03-10T18:25:30+02:00
Українські Новини
Софія Федина незадоволена рішенням суду і має намір оскаржити заборону покидати Київ

Софія Федина незадоволена рішенням суду і має намір оскаржити заборону покидати Київ

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Суд, Рішення суду, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna

Депутат Верховної Ради Софія Федина ("Євросолідарність") має намір оскаржити обмежувальні заходи, зокрема заборону залишати Київ і Київську область без дозволу слідчого, прокурора і суду.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Будемо оскаржувати все, що стосується виконання моїх повноважень", — сказала вона.

Федина вважає рішення суду, який обрав їй особисте зобов'язання, ганебним, а справу проти неї сфабрикованою і такою,що порушує права людини.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура просила Печерський районний суд Києва обрати депутату Верховної Ради Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і здати паспорт для виїзду за кордон.

Пізніше стало відомо, що Печерський районний суд обрав депутату Верховної Ради Софії Федині особисте зобов'язання без заборони виїжджати за кордон.

Раніше Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваної у можливій погрозі на адресу Президента Володимира Зеленського. Звіробій і Федина здійснювали онлайн-трансляцію в YouTube та соціальну мережу Facebook, під час якої вони висловлювали погрози вбивством на адресу Зеленського.

Більше новин про: Генпрокуратура Суд Рішення суду Софія Федина Маруся Звіробій

НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень
Новини
Жінки залишилися задоволені, - група "Степ" про скандальний виступ в Херсонській ОДА 19:00
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом 18:44
Група "Степ" критикує херсонського губернатора за звільнення працівників ОДА з-за їх виступи 18:19
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
більше новин
У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok