Гривня на міжбанку обвалилася

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у вівторок знизився на 43 коп. до 25,40 UAH\/USD після того, як знизився в п'ятницю. Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,67-24,71 UAH\/USD, потім котирування зросли до 25,37-25,39 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,37-24,41 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 6,99% з 23,74 UAH\/USD до 25,40 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 березня, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH\/USD. Крім того, у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH\/USD.