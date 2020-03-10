Гривня на міжбанку обвалилася

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у вівторок знизився на 43 коп. до 25,40 UAH/USD після того, як знизився в п'ятницю.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,67-24,71 UAH/USD, потім котирування зросли до 25,37-25,39 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,37-24,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 6,99% з 23,74 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 березня, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Крім того, у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.