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10 березня 2020, вівторок, 17:15 21
Медицина 2020-03-10T19:00:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні від грипу помер чоловік в Запорізькій області і жінка в Миколаєві

Сьогодні від грипу помер чоловік в Запорізькій області і жінка в Миколаєві

Ярина Вацяк
Грип, смерть від грипу, епідемія
Грип Фото: pixabay
Грип Фото: pixabay

В той час, як епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%, 51-річний чоловік помер від ускладнень пандемічного грипу А(H1N1)pdm в Приморському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні Запорізького обласного лабораторного центру, передають Українські Новини.

За даними відомства, чоловіка госпіталізували у відділення реанімації Приморської центральної районної лікарні у тяжкому стані з діагнозом "грип, двостороння пневмонія".

Наголошується, що чоловік звернувся за медичною допомогою на 6-ту добу після початку захворювання. Від грипу він не був вакцинований.

За даними лабцентра, станом на 10 березня в Запорізькій області рівень захворюваності на грип та ГРВІ збільшився на 3,4%.

В тому числі в школах через хворобу кількість відсутніх учнів збільшилася з 7% до 8%.

Крім того, 31-річна жінка померла від ускладнень грипу в Миколаєві, повідомив Миколаївський обласний лабораторний центр.

Повідомляється, що у неї була блискавична форма грипу А.

Станом на 10 березня в Миколаївській області перевищено рівень захворюваності на 14%.

У Миколаєві закриті окремі класи в школах через збільшення кількості хворих дітей.

Повідомляється, що з початку епідемічного сезону в Україні від ускладнень грипу померли 54 людини, ніхто з них не був щеплений.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі продовжили карантин в усіх школах через грип та ГРВІ.

У зв'язку з періодом підвищеної епідеміологічної захворюваності на грип і ГРВІ "Київпастранс" дезінфікує свій транспорт кожен день перед виходом на маршрут.

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