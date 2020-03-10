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10 березня 2020, вівторок, 15:17 17
Силові структури 2020-03-10T17:00:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Вербицького затримали, - адвокат

Підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Вербицького затримали, - адвокат

Ярина Вацяк
Ігор Луценко, Євромайдан, Юрій Вербицький
Затримання
Затримання

Правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні активіста Ігоря Луценка і вбивстві активіста Євромайдану Вербицького в січні 2014 року.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська, передають Українські Новини.

"Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького викраденні Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого", - написала вона.

Закревська зазначила, що за версією слідства він був притягнутий за викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні в ніч 21 січня 2014 року.

"Мисливий працював на постійній основі в групі "спиртового короля" Чеботарьова, яка займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому знімали "службову" квартиру", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року Генпрокуратура провела слідчий експеримент у справі про розстріли активістів Євромайдану.

Крім того, в річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей.

Колишній генпрокурор Рябошапка заявив, що на сьгодні у справах про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, засудили 44 людини.

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