Федина зможе виїжджати за кордон. Суд обрав запобіжний захід

Депутату Верховної Ради Софії Федині ("Євросолідарність") Печерський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання без заборони виїжджати за кордон, про що раніше просив прокурор.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, 10 березня, передають Українські Новини.

Також суд поклав на Федину низку зобов'язань, зокрема з'являтися до слідчого, прокурора і суду на першу вимогу, не виїжджати з Києва та області без їх дозволу.

Водночас вилучати закордонний паспорт у Федини суд відмовив.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваної у можливих погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського. Раніше Звіробій і Федина здійснювали онлайн-трансляцію в YouTube та соціальної мережі Facebook, під час якої вони висловлювали погрози вбивством в адрес Зеленського.

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Звіробій, підозрюваній у погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.