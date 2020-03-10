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10 березня 2020, вівторок, 14:11 34
Суспільство 2020-03-10T15:15:03+02:00
Українські Новини
Киян просять повідомляти в контакт-центр, що вони повернулися з країн, де є коронавірус

Киян просять повідомляти в контакт-центр, що вони повернулися з країн, де є коронавірус

Кира Молчанова
КМДА, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

Киян, які нещодавно побували у країнах, де є хворі новим коронавірусом COVID-19, просять розповідати про це по телефону "Контактного центру міста Києва".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Зараз відпрацьований механізм взаємодії з громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової коронавирусної інфекції (COVID-19). Все, що потрібно зробити людині, — зателефонувати на 15-51 та повідомити про повернення з-за кордону і надати дані про себе", — написав Микола Поворозник.

Він підкреслив, що вся надана інформація буде конфіденційною і її не розкажуть стороннім особам.

За словами Поворозника, такий дзвінок дозволить зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Перший заступник голови КМДА закликав поставитися до прохання столичної влади відповідально, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, проведених в столиці.

Поворозник також уточнив, що пацієнтам із симптомами ГРВІ лікарняні будуть оформляти дистанційно, без відвідування ними закладів охорони здоров'я. Але в разі повернення з країн, де зареєстровані випадки COVID-19, і при нетяжкому стані перебігу хвороби і постійному онлайн-моніторингу з сімейним лікарем.

Чиновник нагадав, що в Києві є сім медустанов (дитячі, дорослі лікарні та пологові будинки), які оснащені відповідним чином і мають висококваліфікованих інфекціоністів.

Як повідомляли Українські Новини, українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус у разі їх появи в аптеках і прогнозує їх ціну до 350 гривень.

Угруповання "ДНР" заявило, що вони вперше відправили до лікарні жінку, у якої підозрюють коронавірус.

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