У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років

У той час як лютий-2020 став найспекотнішим у світі, в ніч на 8 березня, стовпчик термометра не опустився нижче 7,0 градусів тепла, що на 2,2 градуса вище, ніж це було в 1906 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Крім того, ніч на 10 березня в Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилася нижче 6,8 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований в 1914 році, на 1,3 градусів.



"Температура першої декади березня перевищує норму на 9,5 градусів і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня", - йдеться в повідомленні.

З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували сім температурних рекордів.



Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. При цьому Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початку метеорологічної зими.



Крім того, через аномальну погоду взимку і восени в Україні можливі обмеження прав на водопостачання.