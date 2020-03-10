підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 14:01 19
Суспільство 2020-03-10T15:15:03+02:00
Українські Новини
У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років

У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років

Валерия Драгомирова
Київ, Температурний рекорд, Березень, Центральна геофізична обсерваторія
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

У той час як лютий-2020 став найспекотнішим у світі, в ніч на 8 березня, стовпчик термометра не опустився нижче 7,0 градусів тепла, що на 2,2 градуса вище, ніж це було в 1906 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Крім того, ніч на 10 березня в Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилася нижче 6,8 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований в 1914 році, на 1,3 градусів.


"Температура першої декади березня перевищує норму на 9,5 градусів і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня", - йдеться в повідомленні.

З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували сім температурних рекордів.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. При цьому Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початку метеорологічної зими.

Крім того, через аномальну погоду взимку і восени в Україні можливі обмеження прав на водопостачання.

Більше новин про: Київ Температурний рекорд Березень Центральна геофізична обсерваторія

Міжбанк відкрився обвалом гривні
Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року
Новини
Коронавірус поки має обмежений і нейтральний вплив на економіку України, - НБУ 15:02
Федина зможе виїжджати за кордон. Суд обрав запобіжний захід 15:01
НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу 14:55
ЗСУ зазнали втрат під час обстрілу бойовиків на Донбасі, - штаб 14:55
ЄС не має офіційних претензій до якості меду з України 14:42
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
більше новин
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok