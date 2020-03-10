У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус у разі їх появи в аптеках і прогнозує їх ціну до 350 гривень.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо з'являться зможуть. Зараз не зможуть. Вартість швидких тестів - близько 350 гривень", - відповів Ляшко на питання журналіста про те, чи зможуть українці придбати експрес-тести на коронавірус, щоб самостійно провести швидкий аналіз.

Очікується, що закуплені МОЗ експрес-тести надійдуть в Україну 15-16 березня, але в аптеки ця партія надсилатися не буде.

Аптеки повинні їх закуповувати самостійно.

Крім того, заступник міністра повідомив, що починаючи з поточного тижня тести для виявлення коронавірусної інфекції почнуть поставляти в обласні лабораторії - зараз всі зразки з підозрою на інфекцію аналізуються в Києві.

За його словами, спочатку системи будуть доставлені в Дніпропетровську і Одеську область, також пріоритетними для розподілу є Закарпатська та Львівська області та Чернівців.

"Очікується надходження додатково 50 систем. Вони вже вилетіли з Копенгагена", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що одна система призначена для перевірки 100 зразків.

Всього вже було досліджено 40 підозр на коронавірусну інфекцію, станом на поточний момент зафіксовано лише 1 випадок зараження.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавірусу.

А в Кабміні посилили план антикризових заходів з боротьб з коронавірусом.