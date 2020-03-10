Матч Ліги Європи у Харкові можуть провести без вболівальників через коронавірус

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення футбольного матчу Ліги Європи між "Шахтарем" (Донецьк) і "Вольфсбург" (Німеччина) без вболівальників 19 березня в Харкові через спалах в Європі і світі коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми зараз розглядаємо цей футбольний матч", - сказав він.

За його словами, поки не прийнято рішення про обмежувальні заходи під час проведення конкретно цього футбольного матчу та можливість його проведення без уболівальників.

Ляшко також повідомив, що про обмежувальні заходи під час проведення масових заходів 1 та 9 травня поки мова не йде.

Як повідомляли Українські Новини, на сході Словаччини зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

А Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну.

Також кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавірусу перевищила позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).