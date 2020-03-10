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10 марта 2020, вторник, 10:07 21
Европа 2020-03-10T10:07:16+02:00
Українські Новини
Рядом с Ужгородом: на востоке Словакии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Рядом с Ужгородом: на востоке Словакии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

На востоке Словакии, городе Кошице, который находится в 100 км от Ужгорода, выявили первый случай заражения коронавирусом, от которого погибли уже 4 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает Мукачево.net.

Так, сообщается, что пациент - молодой мужчина, житель города. Его госпитализировали с положительным тестом на китайский коронавирус.

Данную информацию подтвердил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Это шестой подтвержденный случай в Словакии, первый в Восточной Словакии.

"Я подтверждаю, что у нас находится пациент с подтвержденным диагнозом, это коронавирус", - подтвердили и в Университетской больнице Луи Пастера (UNLP).

Мужчина был госпитализирован еще 7 марта, и только сейчас результаты подтвердили наличие Covid-19. Он сказал, что вернулся с отдыха во Франции несколько дней назад. Состояние его сейчас стабильное. В больнице сейчас запрещено посещать госпитализированных пациентов.

Стало также известно, что мужчина является работником завода U.S. Steel в Кошице. Зато там отметили, что после отпуска во Франции их работник еще не возвращался к работе.

Начиная с понедельника, 9 марта, город Кошице запретило проведение мероприятий, где наблюдается большая концентрация людей.

Как сообщали Українські Новини, Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

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