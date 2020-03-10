Прокуратура просить суд забрати закордонний паспорт у депутата Ради Федини

Прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і здати паспорт для виїзду за кордон замість того, щоб позбавляти її волі.

Про це заявив прокурор у ході судового засідання, передають Українські Новини.

На думку прокуратури, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання забезпечить виконання підозрюваної необхідних процесуальних зобов'язань і надасть можливість уникнути ризиків.

зокрема прокурор говорив про ризик приховування від органів досудового розслідування та суду, спотворити невстановлені на даний час речові докази в справі, а також оригінали відеозвернень, а також про ризик впливу на свідків, перешкоджання розслідуванню.

Також прокуратура просить суд покласти на Федину такі зобов'язання: прибути в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ і Київську область без попередження слідства, утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Звіробій, підозрюваної у погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.