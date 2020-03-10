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10 березня 2020, вівторок, 12:40 23
Верховна Рада і партії 2020-03-10T14:00:02+02:00
Українські Новини
Прокуратура просить суд забрати закордонний паспорт у депутата Ради Федини

Прокуратура просить суд забрати закордонний паспорт у депутата Ради Федини

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Запобіжний захід, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності

Прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і здати паспорт для виїзду за кордон замість того, щоб позбавляти її волі.

Про це заявив прокурор у ході судового засідання, передають Українські Новини.

На думку прокуратури, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання забезпечить виконання підозрюваної необхідних процесуальних зобов'язань і надасть можливість уникнути ризиків.

зокрема прокурор говорив про ризик приховування від органів досудового розслідування та суду, спотворити невстановлені на даний час речові докази в справі, а також оригінали відеозвернень, а також про ризик впливу на свідків, перешкоджання розслідуванню.

Також прокуратура просить суд покласти на Федину такі зобов'язання: прибути в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ і Київську область без попередження слідства, утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Звіробій, підозрюваної у погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.

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