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  • У США з через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella
10 березня 2020, вівторок, 12:28 9
Америка 2020-03-10T14:30:04+02:00
Українські Новини
У США з через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella

У США з через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella

Кира Молчанова
США, Фестиваль, Музика, Коронавірус
Фестиваль. Фото: novayagazeta-ug.ru
Фестиваль. Фото: novayagazeta-ug.ru

Найбільший у світі фестиваль музики і мистецтв Coachella перенесли на жовтень через спалах коронавірусу, яким у світі хворіють вже 113 358 людей.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на власне джерело.

Рішення про скасування фестивалю в призначений час і його перенесення на осінь було прийнято після того, як в штаті Каліфорнія, де зазвичай проводиться захід, виявили випадки зараження коронавірусом.

За попередніми даними, фестиваль перенесли на жовтень 2020 року.

Музичний фестиваль Coachellа — це триденне музичне шоу, яке проводить компанія компанія Goldenvoice у місті Індіо, штат Каліфорнія. Це один з масштабніших і найбільш прибуткових музичних фестивалів у США і в світі. Традиційно його проводять у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Ізраїль ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибув з-за кордону.

Тим часом, Молдова закрила кордони для тих іноземців, які приїхали з країн, де є коронавірус.

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