У США з через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella

Найбільший у світі фестиваль музики і мистецтв Coachella перенесли на жовтень через спалах коронавірусу, яким у світі хворіють вже 113 358 людей. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на власне джерело. Рішення про скасування фестивалю в призначений час і його перенесення на осінь було прийнято після того, як в штаті Каліфорнія, де зазвичай проводиться захід, виявили випадки зараження коронавірусом. За попередніми даними, фестиваль перенесли на жовтень 2020 року. Музичний фестиваль Coachellа — це триденне музичне шоу, яке проводить компанія компанія Goldenvoice у місті Індіо, штат Каліфорнія. Це один з масштабніших і найбільш прибуткових музичних фестивалів у США і в світі. Традиційно його проводять у квітні. Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Ізраїль ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибув з-за кордону. Тим часом, Молдова закрила кордони для тих іноземців, які приїхали з країн, де є коронавірус.