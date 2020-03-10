У США з через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella

Найбільший у світі фестиваль музики і мистецтв Coachella перенесли на жовтень через спалах коронавірусу, яким у світі хворіють вже 113 358 людей.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на власне джерело.

Рішення про скасування фестивалю в призначений час і його перенесення на осінь було прийнято після того, як в штаті Каліфорнія, де зазвичай проводиться захід, виявили випадки зараження коронавірусом.

За попередніми даними, фестиваль перенесли на жовтень 2020 року.

Музичний фестиваль Coachellа — це триденне музичне шоу, яке проводить компанія компанія Goldenvoice у місті Індіо, штат Каліфорнія. Це один з масштабніших і найбільш прибуткових музичних фестивалів у США і в світі. Традиційно його проводять у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Ізраїль ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибув з-за кордону.

Тим часом, Молдова закрила кордони для тих іноземців, які приїхали з країн, де є коронавірус.