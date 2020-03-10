Молдова заборонила в'їзд іноземцям з країн, де зафіксовано коронавірус

У той час як в Італії через "коронавірусний" карантин почалася паніка, Молдова з сьогоднішнього дня заборонила в'їзд в країну всім іноземцям, що прибувають повітряним транспортом з будь-якої країни, де підтверджені випадки коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми не будемо приймати транзитних пасажирів. Громадяни Молдови, особи без громадянства та іноземці, які живуть у Молдові, зможуть в'їжджати в країну без обмежень. Ми думали повністю заборонити авіаперельоти, але проаналізували наслідки і відмовилися. Громадяни, які приїжджають наземним транспортом, представляють велику загрозу. Ми не можемо їх не прийняти, тому що вони — громадяни Молдови", — заявив Кіку.

Сьогодні в аеропорту Кишинева відмінили вильоти в італійські міста Турин і Рим. Обидва рейси повинна була виконувати авіакомпанія Wizz Air.

У Молдові також скасовують всі масові заходи, щоб не допустити поширення нового типу коронавірусу. Скасують, в тому числі, фестиваль "Мерцишор", виставки, вистави в театрах, концерти і спортивні заходи.



Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус досягла 113 358 осіб у всьому світі.



Тим часом Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну.