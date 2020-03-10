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10 березня 2020, вівторок, 11:57 16
Нерухомість 2020-03-10T14:00:03+02:00
Українські Новини
У лютому ціни на київській вторинному ринку житла завмерли

У лютому ціни на київській вторинному ринку житла завмерли

Оксана Соболь
ціни на житло, ціни на житло в Києві, Житло
Житло. Фото: infinica.ru
Житло. Фото: infinica.ru

Після зростання у січні пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві за лютий знизилася на 1,4% до 10 393 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі на 2,3%, а в доларовому вираженні - на 2%.

"У лютому середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 35 610 гривень/кв. м, відносно січня середня ціна збільшилася на 0,3%. У доларовому еквіваленті – на 0,7% до 1 453 доларів/кв. м (±0,84%)", - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з лютим 2019 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 14,2%, у гривневому – на 3,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 42%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 19%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 8%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах – по 15%, у Шевченківському – 13%, у Солом'янському - 10% і в Дніпровському районі - 9%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському, Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 23%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 36% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розраховує забезпечити житлом до 5 тис. сімей до 2024 року.

Став відомий розмір податку на нерухомість у2020 році.

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