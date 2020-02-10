Киевская вторичка за январь подорожала на 0,9%

В январе по сравнению с декабрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросло на 1,5% до 10 539 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения увеличился по общей площади на 1,4%, а в долларовом выражении - на 2,3%.

"В январе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1 443 долларов/кв. м, относительно декабря средняя цена увеличилась на 0,9%. В национальной валюте – на 5,7%, до 35 494 гривен/кв. м", - говорится в сообщении.

По сравнению с январем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 15,7%, в гривневом – на 2,5%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 40%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 19%, от 150 до 250 тыс. долларов - 16% и от 250 тыс. долларов - 9%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Печерском районе - 16%, в Дарницком – 15%, в Голосеевском - 14%, Шевченковском – 13%, в Соломенском и Днепровском районах - по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и четырехкомнатные - 10%.

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