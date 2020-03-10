У лютому нові квартири в Києві незначно здорожчали

У порівнянні з січнем у лютому середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,2%, або на 54 гривні до 27 977 гривень\/кв. м. Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини. У порівнянні з лютим 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 15,1%. Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в лютому порівняно з січнем середня ціна виросла на 1,1% до 20 248 гривень\/кв. м, комфорт-класу - на 0,8% до 24 674 гривень\/кв. м. В бізнес-класі ціна знизилася на 0,8% до 40 426 гривень\/кв. м, у преміум-класі - зросла на 0,2% до 62 111 гривень\/кв. м. Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському та Печерському - на 15%, в Солом'янському та Дарницькому районах - по 12%. Менша кількість новобудов пропонувалася у Подільському районі - 7%, у Дніпровському і Святошинському - по 6%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%. У лютому були розпочаті або відновлені продажі квартир в 5 житлових комплексах. Припинені продажі в 2 об'єктах. Як повідомляли Українські Новини, за 2019 рік столичні новобудови додали в ціні на 12,1%. При цьому введення житла в експлуатацію зросло на 26,9%.