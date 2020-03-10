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10 березня 2020, вівторок, 11:43 23
Нерухомість 2020-03-10T14:00:03+02:00
Українські Новини
У лютому нові квартири в Києві незначно здорожчали

У лютому нові квартири в Києві незначно здорожчали

Оксана Соболь
ціни на житло, ціни на житло в Києві, Новобудови
Новобудови. Фото: Dengi.ua
Новобудови. Фото: Dengi.ua

У порівнянні з січнем у лютому середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,2%, або на 54 гривні до 27 977 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

У порівнянні з лютим 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 15,1%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в лютому порівняно з січнем середня ціна виросла на 1,1% до 20 248 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,8% до 24 674 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 0,8% до 40 426 гривень/кв. м, у преміум-класі - зросла на 0,2% до 62 111 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському та Печерському - на 15%, в Солом'янському та Дарницькому районах - по 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Подільському районі - 7%, у Дніпровському і Святошинському - по 6%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%.

У лютому були розпочаті або відновлені продажі квартир в 5 житлових комплексах.

Припинені продажі в 2 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, за 2019 рік столичні новобудови додали в ціні на 12,1%.

При цьому введення житла в експлуатацію зросло на 26,9%.

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