У лютому нові квартири в Києві незначно здорожчали

У порівнянні з січнем у лютому середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,2%, або на 54 гривні до 27 977 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

У порівнянні з лютим 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 15,1%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в лютому порівняно з січнем середня ціна виросла на 1,1% до 20 248 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,8% до 24 674 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 0,8% до 40 426 гривень/кв. м, у преміум-класі - зросла на 0,2% до 62 111 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському та Печерському - на 15%, в Солом'янському та Дарницькому районах - по 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Подільському районі - 7%, у Дніпровському і Святошинському - по 6%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%.

У лютому були розпочаті або відновлені продажі квартир в 5 житлових комплексах.

Припинені продажі в 2 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, за 2019 рік столичні новобудови додали в ціні на 12,1%.

При цьому введення житла в експлуатацію зросло на 26,9%.