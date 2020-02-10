Новые квартиры в Киеве за январь подорожали на 1,3%

В январе по сравнению с декабрем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,3%, или на 365 гривен до 27 923 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с январем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,6%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в январе по сравнению с декабрем средняя цена снизилась на 3,7% до 20 031 гривны/кв. м, комфорт-класса - выросла на 0,1% до 24 482 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 4,7% до 40 746 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 3% до 61 993 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском районе - 15%, в Печерском - 14%, в Соломенском - 12% и в Дарницком районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском и Подольском районах - по 7%, в Деснянском и Святошинском - по 6%, в Оболонском районе - 5%.

В январе были начаты продажи квартир в 5 жилкомплексах.

Прекращены или приостановлены продажи в 23 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, в текущем году прогнозируется дальнейшее подорожание жилья.

За 9 месяцев 2019 года ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%.