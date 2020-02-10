подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 12:20 466
Недвижимость 2020-02-10T12:20:48+02:00
Українські Новини
Новые квартиры в Киеве за январь подорожали на 1,3%

Новые квартиры в Киеве за январь подорожали на 1,3%

Оксана Соболь
цены на жилье, цены на жилье в Киеве, Квартиры, Новостройки
Новостройка. Фото: pixabay
Новостройка. Фото: pixabay

В январе по сравнению с декабрем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,3%, или на 365 гривен до 27 923 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с январем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,6%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в январе по сравнению с декабрем средняя цена снизилась на 3,7% до 20 031 гривны/кв. м, комфорт-класса - выросла на 0,1% до 24 482 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 4,7% до 40 746 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 3% до 61 993 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском районе - 15%, в Печерском - 14%, в Соломенском - 12% и в Дарницком районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском и Подольском районах - по 7%, в Деснянском и Святошинском - по 6%, в Оболонском районе - 5%.

В январе были начаты продажи квартир в 5 жилкомплексах.

Прекращены или приостановлены продажи в 23 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, в текущем году прогнозируется дальнейшее подорожание жилья.

За 9 месяцев 2019 года ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%.

Больше новостей о: цены на жилье цены на жилье в Киеве Квартиры Новостройки

НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Новости
Выполнение госбюджета-2019 – худшее за последние пять лет, - Левочкин 13:18
Президент не допустит уничтожения норковых ферм, – нардеп Шол 13:12
В 1 квартале потребители АО "Хмельницкгаз" с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше 13:11 Пресс-релиз
Гривна начала падать: НБУ понизил курс на вторник 13:00
Пошлины на импортные нефтепродукты приведут к росту цен и ударят по экономике Украины, - СМИ 12:55
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok