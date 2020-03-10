НБУ для стримування девальвації продав на міжбанку $307,2 млн

В той час, як гривня знизилася після свят, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 50 млн доларів, використовуючи Matching, і 100 млн доларів – за єдиним курсом.

У той же час за єдиним курсом було продано 307,2 млн доларів.

З початку року за єдиним курсом куплено 793,5 млн доларів, а продано – 530,7 млн. доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 232 млн доларів, а продано – 602,2 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

За підсумками 2019 збитки від незаконних дій з платіжними картками зменшилися вдвічі до 0,0042% від загального обсягу операцій порівняно з 2018 роком.

протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.