підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
ONLINE
10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

10 березня 2020, вівторок, 09:54 19
Фінанси 2020-03-10T11:15:03+02:00
Українські Новини
НБУ для стримування девальвації продав на міжбанку $307,2 млн

НБУ для стримування девальвації продав на міжбанку $307,2 млн

Сергій Жолобецький
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня, долари, влаюта
НБУ утримує гривню від девальвації шляхом продажу валюти
НБУ утримує гривню від девальвації шляхом продажу валюти

В той час, як гривня знизилася після свят, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 50 млн доларів, використовуючи Matching, і 100 млн доларів – за єдиним курсом.

У той же час за єдиним курсом було продано 307,2 млн доларів.

З початку року за єдиним курсом куплено 793,5 млн доларів, а продано – 530,7 млн. доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 232 млн доларів, а продано – 602,2 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

За підсумками 2019 збитки від незаконних дій з платіжними картками зменшилися вдвічі до 0,0042% від загального обсягу операцій порівняно з 2018 роком.

протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Більше новин про: НБУ курс гривні Міжбанк Гривня долари влаюта

Махінації з платіжними картками скоротилися вдвічі...
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалю...
Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок...
НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку...
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
НБУ обвалив гривню після святкових вихідних: офіційний курс валют
Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль 11:22
Кадр з фільму
На сході України вперше пройде фестиваль європейського кіно 11:18
Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят 10:57
Скорочення витрат на Президента: ДУС розповіло, чи виконає обіцянку Зеленського 10:43 Документ
Котирування акцій Ferrexpo продовжили падіння 10:33
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok