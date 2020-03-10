Махинации с платежными картами сократились вдвое

В то время, как в январе ВВП снизился на 0,5%, по итогам 2019 убытки от незаконных действий с платежными картами уменьшились вдвое до 0,0042% от общего объема операций по сравнению с 2018 годом.

Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков от незаконных действий / сомнительных операций с платежными картами за 2019, передают Українські Новини.

Так, за прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году - 0,0092%, в 2017 году - 0,0077%).

То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия / сомнительные операции.

Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году.

В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривен, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 гривен).

В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71 900 случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходила в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества).

В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое.

Вместе с тем в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

Социальная инженерия оставалась самым популярным методом мошенничества прошлом году для осуществления незаконных действий с платежными картами или их реквизитами.

Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они озвучили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды / пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5,2 п.п. до 50,3% по сравнению с 2018 годом.

Профицит текущего счета платежного баланса в январе составил 590 млн долларов (в январе прошлого года - 624 млн долларов).

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале увеличился на 42,4% с 12,066 млрд гривен (на 1 февраля) до 17,182 млрд гривен (на 1 марта).