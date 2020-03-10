Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте повідомив, що людям дозволено їздити тільки на роботу або пересуватися за надзвичайних ситуацій в сім'ї.

За його словами, заходи, які вступлять в силу у вівторок, повинні були захистити найбільш вразливих членів суспільства.

Число загиблих від коронавірусу в Італії станом на ранок 10 березня становить 463 людини (97 за добу).

У своєму виступі по телебаченню італійський прем'єр сказав, що для громадян Італії найкраще залишатися вдома.

Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених на коронавірус досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавірусу перевищило позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).

Тим часом Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх прибуваючих з-за кордону.

Також ВООЗ заявила, що для повного лікування від хвороби, викликаної новим коронавірусом Covid-19, необхідно кілька тижнів.