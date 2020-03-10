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10 марта 2020, вторник, 08:15 225
Мир 2020-03-10T08:15:53+02:00
Українські Новини
Выздоровление от Covid-19 может занять до шести недель, - ВОЗ

Выздоровление от Covid-19 может занять до шести недель, - ВОЗ

Надежда Комендантова
ВОЗ, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, необходимо несколько недель.

Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелой болезни, могут понадобиться месяцы, чтобы вылечиться", – заявил он.

Райан добавил, что выздоровление часто определяется у пациента, который более не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей по крайней мере в один день, но некоторые страны могут определять "выздоровления" по-разному.

На сегодня не существует конкретных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

По прогнозам ВОЗ, от коронавируса вылечатся более 80% больных.

Как сообщали Українські Новини, в единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания.

Также в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

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