Выздоровление от Covid-19 может занять до шести недель, - ВОЗ

Для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, необходимо несколько недель.

Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелой болезни, могут понадобиться месяцы, чтобы вылечиться", – заявил он.

Райан добавил, что выздоровление часто определяется у пациента, который более не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей по крайней мере в один день, но некоторые страны могут определять "выздоровления" по-разному.

На сегодня не существует конкретных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

По прогнозам ВОЗ, от коронавируса вылечатся более 80% больных.

Как сообщали Українські Новини, в единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания.

Также в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.