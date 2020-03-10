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10 березня 2020, вівторок, 08:40 62 Карта
Світ 2020-03-10T11:01:36+02:00
Українські Новини
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня

В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Європі, Коронавірус в Ірані
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.

Станом на ранок 10 березня кількість заражених коронавірусом збільшилася на 4 088 осіб порівняно з даними на 9 березня. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Згідно з даними, кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавірусу перевищило позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).

У Китаї, який став епіцентром епідемії, за добу заразилися 19 осіб, всього 80 754 заражених, загинули 3 136 осіб (19 з них за останню добу).

Лічильник коронавіруса. Дані: South China Morning Post.Лічильник коронавірусу. Дані: South China Morning Post.

А Італія "обійшла" Південну Корею за кількістю захворювань на коронавірус і знаходиться на другому місці після Китаю з 9 172 випадками інфікування (1 797 за добу), загинули 463 людини (97 за добу).

В Південній Кореї кількість хворих коронавірусом становить 7 513 осіб (131 новий випадок за добу), 54 загиблих (троє за добу).

В Ірані коронавірус став поширюватися стрімкіше, ніж у Південній Кореї і досяг позначки 7 161 випадок зараження (595 за добу), загинули 237 осіб (43 за добу).

У той же час, вилікувалися від коронавірусу вже 63 913 осіб по всьому світу.

Коронавірус в країнах. Дані: South China Morning Post.Коронавірус в країнах. Дані: South China Morning Post.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх прибуваючих з-за кордону.

Тим часом МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території країн, найбільш уражених вірусом.

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В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
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