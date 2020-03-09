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09 березня 2020, понеділок, 23:05 26
Світ 2020-03-09T23:11:20+02:00
Українські Новини
Всіх прибуваючих з-за кордону Ізраїль ізолюватиме на 14 днів

Всіх прибуваючих з-за кордону Ізраїль ізолюватиме на 14 днів

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Ізраїлі
Прапор Ізраїлю. Фото: pixabay
Прапор Ізраїлю. Фото: pixabay

Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх людей, які прилітають з-за кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні Facebook.

Так, він повідомив, що таке рішення далося уряду важко, проте, воно є життєво важливим для захисту здоров'я громадян.

"Після дня складних нарад ми прийняли рішення: кожен, хто прибуде до Ізраїлю з-за кордону, буде перебувати в ізоляції на протязі 14 днів. Це важке рішення, але життєво важливе для захисту здоров'я громадян, а здоров'я громадян – важливіше всього іншого", - заявив Нетаньяху.

Якщо у людини, що прилетіла в країну, немає місця для самостійної організації 14-денного карантину, то вона буде відправлена назад. За недотримання карантину передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 7 років (9 кримінальних справ вже відкриті).

Також Нетаньяху зазначив, що в найближчій перспективі слід очікувати скасування рейсів іноземних авіакомпаній до Ізраїлю.

Дві ізраїльські авіакомпанії - Агкіа і Israir припиняють польоти за кордон починаючи з наступного тижня. Національний перевізник Ель-Аль також розглядає цю опцію.

Як повідомляли Українські Новини, з завтрашнього дня Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною через коронавірус.

А МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території країн, найбільш уражених вірусом.

Також у Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавірусу.

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