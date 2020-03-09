Захист обвинувачених у справі МН17 досі не ознайомився з матеріалами справи

Захист обвинувачених у справі МН17, слухання якої почалося 9 березня в Нідерландах, буде виступати в суді з 8 червня. Про це виданню Громадське повідомила суддя Йоланда Вейннобел, відповідальна за роботу зі ЗМІ у справі МН17 після завершення першого дня слухань у судовому комплексі поблизу Амстердама Схіпхол.

Так, Вейннобел повідомила, що захист все ще не ознайомився з усіма матеріалами справи.

"Вже погоджено, що 8 червня буде виступати захист. Але поки ми знаємо, що вони досі не ознайомилися з усіма матеріалами справи, тому що не було часу - якраз тепер цього часу буде достатньо. Але також ймовірно, в них будуть якісь зауваження до розслідування", - розповіла Вейннобел.

Зазначається, що в процесі формально бере участь лише один з чотирьох обвинувачених - Олег Пулатов. Двоє його адвокатів були присутні в перший день слухань у залі суду.

Як повідомляли Українські Новини, фігурант у справі збиття MH17 керував штурмом української військової частини в Криму.

Також жоден з обвинувачених не з'явився на суд у справі про збитий "Боїнг" рейсу MH17.