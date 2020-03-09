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09 марта 2020, понедельник, 16:52 313
Судебная власть 2020-03-09T16:53:50+02:00
Українські Новини
Суд по делу сбитого МН17: что нужно знать о судебном процессе и последнем рейсе

Суд по делу сбитого МН17: что нужно знать о судебном процессе и последнем рейсе

Таня Войтюк
Суд, Нидерланды, Гаага, МН17, Крушение МН17, суд по делу МН17
Катастрофа МН17. Фото: twitter.com/UkrEmbLondon
Катастрофа МН17. Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах начались первые слушания по делу о сбивании самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Что известно о катастрофе

Самолет Boeing-777 рейса MH17 Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Борт направлялся по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Обломки упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное и Петропавловка Донецкой области. По данным международного следствия, самолет поразила ракета, выпущенная из ЗРК "Бук". Данный зенитно-ракетный комплекс на Донбасс поставила РФ, поскольку украинская сторона на тот момент к антитеррористической операции активно привлекала боевую авиацию.

По состоянию на 17 июля 2014 года район, над которым сбили лайнер, контролировали боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В первые минуты после катастрофы, они объявили о том, что сбили украинский военный самолет. Когда стало известно о крушении гражданского борта, боевики "ДНР" и Россия объявили, что МН17 сбили украинские истребители.

Кого подозревают

19 июня 2019 прокуратура Нидерландов на основе розлидування Объединенной следственной группы (JIT) предъявила обвинения по делу о сбивания самолета рейса MH17 на Донбассе четырем подозреваемым боевикам: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергей Дубинскому, Олег Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Подробности судебного процесса

Согласно данным "РБК-Украина", судебное заседание началось в 11:00 часов по киевскому времени, на которое не явился ни один из обвиняемых. Судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Адвокат обвиняемого Пулатова, Сабина тем Дуссхате, заявила, что ее подзащитный уверяет, что он никаким образом не причастен к катастрофе Боинга. Она также несколько раз подчеркнула, что полностью разделяет боль и горе всех родственников погибших в трагедии, но считает важным, чтобы обвиняемый мог полностью воспользоваться своим правом на защиту.

"Не менее важно, чтобы к ответственности был привлечен именно виновный человек", - отметила адвокат.

По словам другого адвоката Пулатова, Баудевейна Ван Эйка, для установления истины в деле о катастрофе Боинга, необходимо будет проводить дополнительные расследования.

"Есть очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Например, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство", - сказал адвокат.

Ван Эйк также заявил, что украинские власти знали, что в распоряжении боевиков имелись ракеты, которые могли представлять опасность для самолетов, в том числе гражданских, и должны были предпринять соответствующие меры предосторожности.

Как сообщали Українські Новини, в судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов.

Тем временем Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность. 

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